Die Türkei hat den Umgang Chinas mit den muslimischen Uiguren scharf kritisiert.

Wie Angehörige der Minderheit in der Volksrepublik behandelt würden, sei beschämend für die Menschheit, erklärte Außenamtssprecher Aksoy. Es sei "kein Geheimnis mehr", dass China mehr als eine Million Uiguren willkürlich in "Konzentrationslagern" interniert habe. Die muslimische Bevölkerung habe mit "systematischer Assimilierung" im Westen der Volksrepublik zu kämpfen. Ankara habe von Peking verlangt, dass die Haftanstalten geschlossen und Menschenrechte geachtet würden, sagte Aksoy. Wie der "Guardian" berichtet, äußerte er sich außerdem zum Tod des uigurischen Musikers und Dichters Abdurehim Heyit, der am Samstag im Gefängnis gestorben war. Es handele sich um einen tragischen Tod, so Aksoy.



Chinas Behörden hatten zuletzt ihr Vorgehen gegen Uiguren noch einmal verschärft. Viele sind geflohen, zahlreiche von ihnen in die Türkei. Die Uiguren sind eine muslimische Minderheit. Menschenrechtler beklagen, dass sie systematisch drangsaliert werden. Besonders in der Kritik stehen so genannte Umerziehungslager, in denen hunderttausende Menschen festgehalten werden. Die chinesische Regierung betont, in den Einrichtungen würden Menschen vom Terrorismus abgebracht oder abgehalten.