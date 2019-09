Ein Gericht in der Türkei hat die Vorsitzende der Partei CHP in Istanbul, Kaftancioglu, zu fast zehn Jahren Haft verurteilt.

Wie ihre Partei mitteilte, sprachen die Richter Kaftancioglu unter anderem der Terrorpropaganda schuldig. Zudem hat sie nach Einschätzung des Gerichts den Präsidenten Erdogan und die Türkische Republik in Tweets beleidigt.



Die CHP betrachtet das Verfahren als politisch motiviert und bezeichnet es als Racheakt der Regierung wegen des Wahlsiegs des CHP-Kandidaten Imamoglu bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul. Die Partei kündigte an, gegen das Urteil vorzugehen.