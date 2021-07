In der Türkei sind die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben worden.

Nun können die Menschen auch wieder am Wochenende und nachts auf die Straße gehen. Auch die Reisebeschränkungen fallen weg. Zudem dürfen Kinos und Theater wieder Gäste empfangen. Auch Hochzeiten und Konzerte dürfen unter Einhaltung von Abstandsgeboten stattfinden. Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gilt jedoch weiter, auch Hygiene- und Abstandsregeln müssen nach Angaben des Innenministeriums in Ankara weiter eingehalten werden.



In der Türkei sinkt die Zahl der täglichen Neuinfektionen. Derzeit werden in dem Land mit rund 84 Millionen Einwohnern täglich etwa zwischen 5.000 und 6.000 neue Fälle verzeichnet. Gut 40 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine Impfung erhalten.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.