Der Deutsch-Türke Enver Altayli ist von einem Gericht in Ankara zu mehr als 23 Jahren Haft verurteilt worden.

Die Richter sahen den Vorwurf der militärischen und politischen Spionage als erwiesen an. Zudem wurde der 76-jährige frühere Geheimdienstmitarbeiter wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verurteilt. Er befindet sich bereits seit 2017 in Haft.



Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.