Der Austritt der Türkei aus dem internationalen Abkommen gegen Gewalt an Frauen hat in dem Land selbst zu Protesten geführt und in Europa zu Kritik. Deutsche Politikerinnen und Politiker forderten klare Konsequenzen auf europäischer Ebene.

Die Vorsitzenden der Grünen, Baerbock, sagte, Erdogans Vorgehen zeige, wie weit sich die Türkei von einer Demokratie entfernt habe. "Das muss Außenminister Heiko Maas aufs Schärfste kritisieren, das muss Konsequenzen auf europäischer Ebene haben." Auch die Linksfraktion im Bundestag forderte von der Bundesregierung "klare Worte" und ein Ende der Waffenexporte und der Kooperation von Polizei und Geheimdiensten.



Das Auswärtige Amt hatte den Austritt als "falsches Signal an Europa" kritisiert: "Klar ist: Weder kulturelle, religiöse noch anderweitige nationale Traditionen können als Deckmantel dienen, um Gewalt gegen Frauen zu ignorieren", betonte eine Sprecherin in Berlin und erinnerte daran, dass der türkische Präsident Erdogan erst vor wenigen Wochen einen Aktionsplan für Menschenrechte vorgestellt habe, der sich auch mit der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen beschäftige. Die Kündigung der Istanbul-Konvention werfe die Frage auf, wie ernst es die Türkei mit den im Aktionsplan angekündigten Zielen meine.

Europarat: "Großer Rückschlag"

Die Generalsekretärin des Europarats, Buric, sprach von einem "großen Rückschlag", der den Schutz von Frauen in der Türkei, in ganz Europa und darüber hinaus gefährde. Die türkische Regierung zeige auf diese Weise "ihr wahres Gesicht", erklärte der Berichterstatter des EU-Parlaments für die Türkei, Sanchez Amor, auf Twitter. Der Austritt bedeute eine "völlige Missachtung der Rechtsstaatlichkeit" und einen Rückschritt bei den Menschenrechten. Auch die französische Regierung sah darin "einen weiteren Rückschritt bei der Achtung der Menschenrechte".



Die Vereinten Nationen zeigten sich ebenso bestürzt und forderten die Türkei nachdrücklich auf, die Sicherheit und die Rechte aller Frauen und Mädchen weiterhin zu schützen und zu fördern.

Kritik auch in der Türkei

In der Türkei gingen aus Protest tausende Menschen auf die Straße. In der Metropole Istanbul forderten die Teilnehmer einer Kundgebung Staatschef Erdogan auf, die Entscheidung zu revidieren und dem Abkommen wieder beizutreten. Demonstrierende zeigten Plakate mit den Porträts ermordeter Frauen. Kleinere Kundgebungen gab es laut Medienberichten auch in Ankara und Izmir.



Istanbuls Bürgermeister Imamoglu erklärte auf Twitter, mit ihrem Rückzug aus dem Abkommen trete die Regierung "den Kampf, den Frauen seit Jahren führen", mit Füßen. Laut der Nachrichtenagentur AFP verwies sogar die regierungstreue Frauen- und Demokratievereinigung (Kadem) mit einer Tochter Erdogans als stellvertretender Vorsitzenden darauf, dass die Istanbul-Konvention "eine wichtige Rolle im Kampf gegen Gewalt" spiele. Die Vize-Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, Gökcen, erklärte, ein Austritt bedeute, dass Frauen weiter Bürger zweiter Klasse seien.

300 Morde an Frauen im Jahr 2020

Laut Beobachtungen von Frauenrechtsgruppen ist die Zahl der Femizide in der Türkei zuletzt stark gestiegen. Allein in diesem Jahr seien schon mehr als 50 Opfer zu beklagen. Im vergangenen Jahr wurden nach Erhebungen der Organisation "Wir werden Frauenmorde stoppen" 300 Frauen in der Türkei von ihren Ehemännern oder Ex-Partnern getötet. Deren Generalsekretärin Ataselim sagte, die Regierung gefährde mit dem Austritt das Leben von Millionen Frauen. In einem auf Twitter geteilten Video erklärte sie: "Ihr könnt Millionen Frauen nicht zu Hause einsperren, ihr könnt Millionen Frauen nicht von den Straßen und Plätzen ausradieren."

Präsident Erdogan kommt konservativen Kreisen entgegen

Der Rückzug aus der Konvention wurde durch ein Präsidial-Dekret Erdogans in der Nacht bekanntgegeben. Wie die Agentur AFP berichtet, kam Erdogan mit seiner Entscheidung konservativen und islamistischen Kreisen entgegen. Diese hatten den Austritt mit der Begründung gefordert, die Übereinkunft schade der Einheit der Familie und fördere Scheidungen.



Familienministerin Zümrüt Selçuk twitterte, die türkischen Gesetze stellten den Schutz der Frauen des Landes auch ohne die Istanbul-Konvention sicher. Die Türkei betreibe eine "Politik der Null-Toleranz" gegenüber Gewalt an Frauen.

Internationaler Rechtsrahmen

Die Konvention des Europarats ist das weltweit erste verbindliche Abkommen dieser Art. Staatliche Behörden werden darin verpflichtet, Schritte zur Verhütung von Gewalt an Frauen zu ergreifen, Opfer zu schützen und Täter strafrechtlich zu verfolgen. Die Übereinkunft wurde am 11. Mai 2011 in Istanbul zur Unterschrift ausgelegt. Sie wurde inzwischen von 45 Staaten und der Europäischen Union (EU) unterzeichnet; Deutschland gehörte zu den ersten Unterzeichnern. Im vergangenen Jahr erwog Polen, sich aus der Konvention zurückzuziehen, was zu scharfen Protesten in der EU führte.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.