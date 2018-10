Ein türkisches Gericht hat einen seit März inhaftierten Deutschen wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 29-jährigen Patrick K. aus Gießen vorgeworfen, Mitglied der Kurdenmiliz YPG zu sein.

Darüber hinaus wurde er zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt, weil er militärisches Sperrgebiet betreten haben soll. Dieser Teil der Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt. Patrick K. war im türkisch-syrischen Grenzgebiet festgenommen worden. Nach Angaben seiner Familie hielt er sich zum Wandern in der Türkei auf. Sein Anwalt will Berufung gegen das Urteil einlegen.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der sich zur Zeit in Ankara aufhält, sagte heute früh mit Blick auf die in der Türkei inhaftierten deutschen Staatsbürger, die Bundesregierung kümmere sich selbstverständlich um diese Fälle. Wenn man den Menschen helfen wolle, könne man aber nicht alle Diskussionen an die große Glocke hängen, so der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.