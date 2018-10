Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Wansleben, hat die Bedeutung von Wirtschaftbeziehungen für den Dialog mit der Türkei hervorgehoben.

Die Wirtschaft habe sehr offene und ehrliche Diskussionformate, sagte Wansleben im Deutschlandfunk (Audio). Dies könne dazu beitragen, Probleme in dem Land zu lösen. Umgekehrt könne ein Verzicht auf Geschäftsverbindungen zum Brandbeschleuniger werden.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier reist heute in die Türkei und wird dabei von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.



Amnesty International rief den Minister auf, bei seinem Besuch die Menschenrechtsverletzungen klar anzusprechen. Menschenrechtler, Journalisten und viele andere säßen aufgrund haltloser Vorwürfe in türkischen Gefängnissen, sagte eine Amnesty-Sprecherin in Berlin.