Diplomatie

Türkei will in Syrien vermitteln.

Man müsse die Probleme durch Verhandlungen lösen, um Frieden in der Region zu erreichen, sagte Verteidigungsminister Akar. In einem weiteren Schritt der Annäherung an das Regime in Damaskus will sich Akar morgen mit seinem syrischen Kollegen Abbas in der russischen Hauptstadt Moskau treffen. An den Gesprächen sollen auch die Verteidigungsminister Russlands und des Irans sowie die Geheimdienstchefs teilnehmen. Die vier Länder sind Akteure im syrischen Bürgerkrieg. Während Russland und der Iran Staatschef Assad unterstützen, steht die Türkei auf Seiten von Rebellen. Bereits im Dezember hatte ein Treffen der syrischen, russischen und türkischen Verteidigungsminister stattgefunden.

Mitte Mai soll es in der Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen geben. Präsident Erdogan steht innenpolitisch unter Druck - auch wegen der Millionen syrischen Flüchtlinge im Land. Oppositionsführer Kilicdaroglu hatte vergangene Woche für Gespräche mit Assad plädiert und angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs Flüchtlinge nach Syrien zurückzuschicken.

