Die Türkei hat nach eigenen Angaben einen Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates festgenommen.

Der Mann habe einen Angriff in einem Einkaufsmarkt in Hamburg und einen Bombenanschlag in Russland geplant, sagte Innenminister Soylu der Zeitung "Hürriyet". Nach seinen Worten handelt es sich um ein führendes Mitglied der IS-Miliz. Er sei Sprengstoffexperte und habe Selbstmordattentäter ausgebildet. Die Festnahme sei im nordsyrischen Asas durch türkische Sicherheitskräfte erfolgt.