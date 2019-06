In der Türkei haben Sicherheitskräfte bei landesweiten Razzien 20 mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz IS festgenommen.

Innenminister Soylu erklärte, die Verdächtigen hätten Attentate geplant. Bei ihnen seien auch Waffen entdeckt worden. Wo die Durchsuchungen stattfanden und welche Nationalität die Verdächtigen haben, wurde nicht mitgeteilt.



Seit 2015 gab es in der Türkei mehrere Attentate, die dem IS zugeschrieben werden. Darunter war auch ein Anschlag am Neujahrstag 2017 auf einen Nachtclub in Istanbul. Damals wurden 39 Menschen getötet.