Bei dem Flugzeugunglück in Istanbul ist nach neuesten Angaben ein Mensch ums Leben gekommen, 157 Insassen wurden verletzt.

Die Maschine der türkischen Gesellschaft Pegasus war nach einer harten Landung von der Rollbahn abgekommen, auseinandergebrochen und in Brand geraten. Insgesamt befanden sich 177 Menschen an Bord. Erst Anfang Januar war ein Flugzeug der gleichen Gesellschaft bei der Landung in Istanbul von der Rollbahn abgekommen.