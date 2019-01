In der Türkei müssen Kunden in Supermärkten und allen anderen Geschäften für Plastiktüten fortan Geld bezahlen.

Nach Angaben des Ministers für Umwelt und Stadtplanung, Kurum, müssen Händler für die Tüten mindestens 25 Kurus - umgerechnet vier Cent - verlangen, andernfalls droht ihnen eine Strafe. Ziel ist es, die Zahl der Plastiktüten pro Kopf von derzeit jährlich 440 auf 90 zu reduzieren. Bisher werden den Angaben zufolge in der Türkei pro Jahr insgesamt etwa 35 Milliarden Plastikbeutel genutzt. In Deutschland waren es laut Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) 2017 rund 2,4 Milliarden.



Hierzulande hat sich das Umweltministerium mit zahlreichen Unternehmen auf eine Selbstverpflichtung geeinigt. Demnach wird die Mehrzahl der Kunststofftragetaschen seit 2016 nicht mehr kostenlos abgegeben. Laut GVM wurden 2017 pro Kopf 29 Tüten verbraucht, ein Jahr zuvor waren es 45. Hintergrund ist eine EU-Richtlinie zur Reduzierung des Verbrauchs von Plastiktüten, der sich jetzt auch die Türkei anpasst. In mehreren außereuropäischen Ländern existieren bereits seit einigen Jahren strengere Regelungen, die Plastiktüten teilweise komplett verbieten - zum Beispiel in Kenia, Ruanda und Chile.