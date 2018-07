Türkei Ende des Ausnahmezustands ist Etikettenschwindel

Zwei Jahre nach dem versuchten Putsch ist der Ausnahmezustand in der Türkei ausgelaufen. Der Präsident brauche ihn nicht mehr, kommentiert Christian Buttkereit. Im neuen Präsidialsystem könne Erdogan per Dekret regieren. Was im Ausnahmezustand möglich war, gehe jetzt auch im Normalzustand.

Von Christian Buttkereit

