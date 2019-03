Der türkische Präsident Erdogan will die Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee zurückverwandeln.

Nach Angaben der staatliche Nachrichtenagentur Anadolu sagte Erdogan in einem Fernsehinterview, das Bauwerk solle nicht länger den Status eines Museums haben. Stattdessen solle es in Hagia Sophia Moschee umbenannt werden. Ähnlich hatte er sich bereits im Wahlkampf zu den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag geäußert. Nach den tödlichen Angriffen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch hatte Erdogan das Thema Religion verstärkt in seinen Wahlkampfreden aufgergriffen.



Die Hagia Sophia wurde im 6. Jahrhundert nach Christus erbaut und war fast ein Jahrtausend lang das größte Gotteshaus der Christenheit. Nach der Eroberung des damaligen Konstantinopels 1453 wandelten die Osmanen die Kirche in eine Moschee um. Seit 1934 ist die Hagia Sophia ein Museum und zieht jährlich Hunderttausende Besucher an.