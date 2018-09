Der türkische Präsident Erdogan hat die Zentralbank für ihre Erhöhung des Leitzinses scharf kritisiert.

Seine Geduld mit der Bank habe Grenzen, sagte Erdogan vor Mitgliedern der Regierungspartei. Die türkische Zentralbank hatte wegen der Währungskrise beschlossen, den Schlüsselsatz zur Versorgung von Geschäftsbanken mit Geld auf 24 Prozent anzuheben. Das ist ein Plus von mehr als sechs Punkten. Erdogan hatte eine Zinssenkung gefordert.



Die Türkei kämpft mit einer hohen Inflation, die türkische Währung hat in den vergangenen Monaten rund 40 Prozent an Wert verloren. Nach der Erklärung der Zentralbank erholte sich der Kurs etwas.