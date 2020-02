Der türkische Präsident Erdogan will gegen syrische Truppen in der Provinz Idlib vorgehen.

Die Soldaten des syrischen Präsidenten Assad würden aus der Nachbarschaft der türkischen Beobachtungsposten vertrieben, sagte Erdogan in Ankara. Seinen Angaben zufolge soll der Angriff in den nächsten Tagen erfolgen. Zudem warf Erdogan Russland vor, die Notlage der Menschen in der Region nicht sehen zu wollen. Schätzungen der UNO zufolge sind in Idlib knapp eine Million Menschen auf der Flucht. Die Türkei verhandelt seit Wochen mit Russland über ein Ende der Offensive syrischer Truppen gegen die letzte Rebellenhochburg in Syrien.



Die Außenminister von 14 EU-Staaten appellierten an die syrische Führung, die Kämpfe in Idlib zu beenden. In einer gemeinsamen Erklärung warfen sie Präsident Assad außerdem vor, seine Strategie der militärischen Rückeroberung des Landes um jeden Preis fortzusetzen.