Im Streit um die reichen Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer hat die türkische Regierung weitere Probebohrungen noch in diesem Jahr angekündigt.

Der türkische Präsident Erdogan sagte in Ankara, die Suche nach Gas und Bohrungen sollte so schnell wie möglich beginnen, wenn die Lizenzen dafür vergeben seien. In einem ersten Schritt werde ein Erkundungsschiff mit der Suche nach Erdgas beginnen.



Seit der Entdeckung von reichen Gasvorkommen vor der Küste Zyperns gibt es Streit um deren Ausbeutung. Sowohl die Republik Zypern als auch die Türkei erheben Anspruch auf das Seegebiet. Die Regierung in Ankara versucht Fakten zu schaffen, indem sie durch ein umstrittenes Seeabkommen mit Libyen die Grenzen ihres Seegebiets im östlichen Mittelmeer erheblich ausweitet.