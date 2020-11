Der türkische Präsident Erdogan hat den Rücktritt seines Schwiegersohns Albayrak vom Amt des Finanzministers angenommen.

In einer Mitteilung drückte der Präsident Albayrak seinen Respekt für die geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren aus. Albayrak hatte für seinen Rückzug gesundheitliche Gründe angegeben. Neuer Finanzminister wird Lüfti Elvan. Er leitete früher das Verkehrsressort.



Die Türkei befindet sich in einer schweren Währungskrise. Die Lira hat seit Jahresbeginn ein Drittel ihres Wertes verloren, die Inflation stieg auf fast 12 Prozent. Erst vor wenigen Tagen hatte Erdogan Notenbankchef Uysal entlassen.

