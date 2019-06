Das russische Abwehrraketensystem vom Typ S-400 wird nach Angaben des türkischen Präsidenten Erdogan im Juli geliefert.

Erdogan äußerte sich bei der Veranstaltung seiner Partei AKP. Die Ankündigung dürfte den Streit mit den USA verschärfen. Washington hatte wegen des Rüstungsgeschäfts die Ausbildung türkischer Piloten am US-Kampfjet F-35 gestoppt. Bereits vorher wurde die Lieferung von Ausrüstung für das Kampfflugzeug ausgesetzt.



Die USA argumentieren, die Türkei könne nicht gleichzeitig das russische System und US-Kampfflugzeuge betreiben. Zudem befürchtet Washington, dass Russland über die in der Türkei installierten Raketen an Daten über die Fähigkeiten der amerikanischen F-35-Jets gelangen könnte.