Der türkische Präsident Erdogan hat den USA damit gedroht, ihnen den Zugang zu Militärbasen in der Türkei zu verwehren.

Er sagte in einem Interview, wenn es erforderlich sei, könne man die von den USA genutzte Luftwaffenbasis Incirlik und die US-Radarstation Kürecik in der Provinz Malatya schließen. Insbesondere, wenn Sanktionen gegen die Türkei in Kraft treten sollten, werde man die entsprechende Antwort geben, sagte Erdogan.



US-Senatoren fordern Sanktionen, weil die Türkei das russische Raketenabwehrsystem S-400 gekauft hat. Das Verhältnis zwischen den Nato-Partnern ist auch angespannt, weil nach dem Repräsentantenhaus auch der US-Senat die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord anerkannt hat.