Fünf Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei hat Präsident Erdogan von einem "Sieg der Demokratie" in seinem Land gesprochen.

Der 15. Juli markiere den "Sieg des Volkes und des nationalen Willens", sagte Erdogan im Parlament in Ankara bei einer Gedenkfeier für die Opfer des Putschversuchs. Mitglieder der türkischen Armee hatten 2016 versucht, die Regierung in Ankara zu stürzen. Mehr als 250 Menschen wurden dabei getötet - die mindestens 24 getöteten Putschisten nicht eingerechnet.



Erdogan beschuldigt die Bewegung des im US-Exil lebenden islamischen Predigers Gülen, hinter dem Putschversuch zu stecken, was Gülen bestreitet. Gegen angebliche Anhänger der Putschisten, darunter Oppositionspolitiker, Journalisten und Aktivisten, geht die türkische Regierung seit Jahren vor. Offiziellen Angaben zufolge wurden etwa 321.000 Menschen festgenommen, etwa 3.000 wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

15.07.2021