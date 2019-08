Der türkische Präsident Erdogan hat erneut eine Offensive im von Kurden beherrschten Gebiet in Nordsyrien angekündigt.

Das Militär werde in den Osten des Euphrats einrücken, erklärte Erdogan in der Stadt Bursa. Die Geduld der Türkei gehe zu Ende.



Das Gebiet in Nordsyrien wird von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert. Ankara sieht in der YPG einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit eine Terrororganisation. Für die USA ist die YPG dagegen ein wichtiger Partner im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz IS. Die Vereinigten Staaten wollen einen Angriff auf ihre Verbündeten verhindern.