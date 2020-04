Der türkische Präsident Erdogan stellt sich vor den in die Kritik geratenen Kleriker Erbas.

Erdogan sagte nach einem Kabinettstreffen in Ankara, jeder Angriff auf Erbas sei ein Angriff auf den Staat. Was der Prediger gesagt habe, sei absolut richtig.



Erbas ist Leiter der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Er hatte zu Beginn des Fastenmonats Ramadan in einer Predigt gesagt, der Islam verurteile Ehebruch und Homosexualität als Sünden. Beide brächten zudem Krankheiten mit sich. - Säkulare Politiker und Bürgerrechtler warfen Erbas daraufhin vor, zum Hass aufzurufen.