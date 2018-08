Der türkische Präsident Erdogan hat den USA vorgeworfen, sein Land ökonomisch in die Knie zwingen zu wollen.

Einige Personen versuchten, die Türkei auf wirtschaftlicher Ebene zu bedrohen, etwa durch Zinsen und Devisenkurse, sagte Erdogan auf einer Veranstaltung seiner regierenden Partei AKP in Ankara. Man durchschaue das Spiel und werde sich dagegen wehren. Erdogan sagte mit Blick auf die USA weiter, sein Land werde sich denjenigen nicht ergeben, die als strategischer Partner aufträten, die aber in Wirklichkeit die Türkei zu einem strategischen Ziel machen wollten.



Die türkische Lira hat seit Jahresbeginn rund 40 Prozent zum Dollar verloren und fiel zuletzt auf ein Rekordtief. Gestern stuften die beiden US-Ratingagenturen Moody's und S&P die Kreditwürdigkeit des Landes weiter herab. Für zusätzliche Spannungen sorgt seit einiger Zeit ein Streit mit dem Nato-Partner USA um einen in der Türkei unter Hausarrest stehenden US-Pastor.