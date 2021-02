In der Türkei hat sich Präsident Erdogan nach dem Tod von 13 entführten Bürgern im Nordirak jegliche Kritik an den Militäreinsätzen seines Landes verbeten.

Nach diesem - Zitat - "Blutbad" könne weder ein Staat noch eine Person oder eine Institution die Operationen der Türkei im Irak und in Syrien hinterfragen, sagte Erdogan bei einer Rede in der Schwarzmeerprovinz Rize.



Gestern hatte das türkische Militär die Leichen von 13 entführten Türken, darunter Soldaten und Polizisten, im Nordirak gefunden. Die türkische Armee geht seit vergangener Woche in der nordirakischen Provinz Dohuk gegen Stellungen der kurdische Rebelleorganisation PKK vor. Die USA verurteilten das Vorgehen der Türkei.

