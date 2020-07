Nach der Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee ist dort morgen erstmals wieder ein muslimisches Freitagsgebet geplant.

An der Feier, die als offizielle Wiedereröffnung gilt und unter massiven Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, will auch der türkische Präsident Erdogan teilnehmen. Erwartet werden mehr als eintausend Gläubige. Teilnehmer wurden aufgefordert, wegen der Ansteckungsgefahr Masken zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten. Im Vorfeld der Veranstaltung waren heute drei Imame für die Moschee ernannt worden.



Vor zwei Wochen hatte das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei in einer umstrittenen Entscheidung den Status der Hagia Sophia als Museum annulliert. Erdogan ordnete daraufhin die erneute Nutzung als Moschee an. Nach ihrer Errichtung im sechsten Jahrhundert galt das Gebäude als bedeutendste Kathedrale der Christenheit.

"Islamische Reconquista der Türkei"

In der Sendung "Kultur heute" kommentierte der Kulturjournalist Ingo Arend: "Mit der Unterschrift unter das Moschee-Dekret beförderte Erdogan das Symbol der Säkularisierung seines ungeliebten Vorgängers Atatürk auf den Müllhaufen der Geschichte." Arend wird noch deutlicher: "So markiert die rückverwandelte Hagia Sophia einen weiteren Schritt zur islamischen Reconquista der Türkei."