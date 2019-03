Der türkische Präsident Erdogan hat den Teilnehmenden der Proteste in Istanbul am Welt-Frauentag Respektlosigkeit vorgeworfen.

Erdogan sagte, die Frauen und Männer hätten auch dann weiter gerufen und gepfiffen, als der Ruf zum Gebet erklungen sei. Trotz eines Demonstrationsverbots waren am Freitag tausende Menschen zu einer Großkundgebung in Istanbul gekommen. Die Polizei ging mit Tränengas und Hunden gegen sie vor.



Erdogan kritisierte, die Opposition greife mit ihrer Respektlosigkeit die Freiheit und die Zukunft der Türkei an.