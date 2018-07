Der türkische Präsident Erdogan zeigt sich im Streit um einen in der Türkei inhaftierten US-Priester hart.

Erdogan sagte in einem Interview, er werde Sanktionsdrohungen nicht nachgeben. Die Freundschaft zwischen den USA und der Türkei sei gefährdet. Die Vereinigten Staaten sollten nicht vergessen, dass sie einen ernsthaften Partner verlieren würden, so Erdogan.



US-Präsident Trump hatte Sanktionen angekündigt, wenn die Türkei den Pastor Brunson nicht freilässt. Ihm werden Spionage und die Unterstützung terroristischer Organisationen vorgeworfen. Er weist die Anschuldigungen zurück. Brunson war seit Ende 2016 in Untersuchungshaft, inzwischen sitzt er in Hausarrest.

