Der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Erdogan,Albayrak, ist von seinem Posten als Finanzminister zurückgetreten.

Wegen gesundheitlicher Probleme wolle er sein Amt nicht weiter ausüben, gab Albayrak auf Instagram bekannt. Unklar ist noch, ob Erdogan den Rücktritt annehmen wird. Er hatte seinen Schwiegersohn im Juli 2018 als Finanzminister ins Kabinett geholt, nachdem die Türkei von einem parlamentarischen in ein Präsidialsystem gewechselt war. Zuvor war Albayrak Energieminister gewesen.



Die Türkei befindet sich in einer Währungskrise. In den vergangenen Tagen hat die türkische Lira stark an Wert verloren.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.