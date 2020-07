In der Türkei ist an den gescheiterten Putschversuch vor vier Jahren erinnert worden.

Staatschef Erdogan legte am "Monument der Märtyrer" vor dem Präsidentenpalast in Ankara einen Kranz nieder. Im Parlament ist eine Gedenkveranstaltung geplant.



Am 15. Juli 2016 hatten Teile des Militärs mit Panzern, Kampfflugzeugen und Helikoptern versucht, Erdogans Regierung zu stürzen. Angegriffen wurden das Parlament und andere Regierungsgebäude. Mehr als 250 Menschen kamen ums Leben. Die Regierung macht den im US-Exil lebenden Geistlichen Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Dieser weist die Anschuldigung zurück.



Nach dem Umsturzversuch rief die Regierung den Notstand aus und ging gegen Gülens Netzwerk vor, das in der Türkei als Terrorgruppe gilt. In der Folge wurden Zehntausende Menschen festgenommen. Mehr als 130.000 Menschen wurden aus dem öffentlichen Dienst entlassen.



Kritiker werfen der Regierung vor, sie nutze die Antiterrorgesetze aus, um pauschal gegen alle Regierungsgegner vorzugehen.