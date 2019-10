In der Türkei ist erneut eine deutsche Staatsbürgerin festgenommen worden.

Wie die Kurdische Gemeinde in Deutschland mitteilte, handelt es sich um eine 58-jährige Deutsch-Türkin aus Hamburg, die gestern am Flughafen der südostanatolischen Stadt Diyarbakir von der Polizei abgeführt wurde. Es liege ein Haftbefehl vor, teilte ihr Anwalt mit. Möglicherweise stehe die Festnahme in Verbindung zu den Aktivitäten ihres Ehemanns, der Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde Hamburgs ist.



Zum Zeitpunkt der Festnahme hielt sich Bundesinnenminister Seehofer zu Gesprächen in Ankara auf.