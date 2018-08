Erneut ist ein deutscher Staatsbürger in der Türkei wegen Terrorvorwürfen verhaftet worden.

Ihm werde vorgeworfen, über soziale Medien Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verbreitet zu haben, teilte sein Anwalt mit. Der 46-Jährige sei gestern in der osttürkischen Provinz Elazig festgenommen worden. Kurz darauf habe ein Gericht Untersuchungshaft verhängt.



Nach Recherchen des NDR handelt es sich um einen Mann mit kurdischen Wurzeln, der in Hamburg lebt.



Nach offiziellen Angaben sind in der Türkei derzeit sieben weitere Deutsche aus politischen Gründen in Haft.