In der Türkei hat die Generalstaatsanwaltschaft beim Verfassungsgericht erneut eine Verbotsklage gegen die prokurdische Oppositionspartei HDP eingereicht.

In der rund 850 Seiten langen Anklageschrift werde unter anderem die Schließung der Parteieinrichtrungen und Betätigungsverbote in der Politik für rund 500 Mitglieder gefordert, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Eine erste, bereits Mitte März eingereichte Verbotsklage war wegen formaler Mängel zurückgewiesen worden. In dem überarbeiteten Antrag wird der zweitgrößten Oppositionspartei unter anderem Separatismus vorgeworfen.



Die HDP hatte bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vor drei Jahren 11,7 Prozent der Stimmen erhalten. Staatschef E

rdogan wirft ihr vor, der verlängerte Arm der verbotenen Terrororganisation PKK zu sein. Die HDP weist das zurück.

