Die türkischen Behörden sind erneut gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vorgegangen.

Insgesamt seien 55 Verdächtige festgenommen worden, darunter 27 Anwälte, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolou. Die Aktion habe in 19 Provinzen stattgefunden. Die Regierung in Ankara macht die Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Gülen für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich.

