Eine mutmaßliche Anhängerin der Terrormiliz IS ist nach ihrer Abschiebung aus der Türkei in Frankfurt am Main festgenommen worden.

Die 29 Jahre alte Frau aus Rheinland-Pfalz kam zusammen mit ihren drei Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren am Frankfurter Flughafen an. Gegen sie lag ein Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Mitarbeiter des Jugendamts nahmen die Kinder in Obhut.



Erst am Mittwoch hatte die Türkei eine mutmaßliche IS-Anhängerin aus Norderstedt mit ihren zwei Kindern nach Deutschland abgeschoben.