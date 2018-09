In der Türkei ist nach dem Putschversuch erstmals ein deutscher Staatsbürger wegen Terrorismusvorwürfen verurteilt worden.

Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung verhängte ein türkisches Gericht bereits im Juli 2017 gegen Nejat U. eine Freiheitsstrafe von fast zehn Jahren. Dem Mann wurde unter anderem vorgeworfen, aktives Mitglied in einem Unternehmerverein zu sein, der der Bewegung des türkischen Predigers Gülen nahestehen soll. Gülen wird von der türkischen Regierung beschuldigt, den Putschversuch 2016 maßgeblich geplant zu haben. Weiter hieß es, Nejat U. habe im Prozess die Terrorvorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Unklar ist, weshalb der Fall in der Zwischenzeit nicht öffentlich wurde. Dem Vernehmen nach wird Nejat U. vom deutschen Konsulat in Izmir betreut. Das Auswärtige Amt habe sich auf Nachfrage zu der Rechtmäßigkeit des Urteils nicht äußern wollen.