Der luxemburgische Außenminister Asselborn hält einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union auf absehbare Zeit für ausgeschlossen. Die Gespräche mit Ankara will er aber nicht beenden.

Asselborn sagte der Zeitung "Die Welt", die gravierenden Menschenrechtsverletzungen in der Türkei verhinderten, dass man überhaupt darüber nachdenke, einen EU-Beitritt im Hinterkopf zu haben. Das Verhalten der türkischen Regierung widerspreche fundamentalen europäischen Werten. In den kommenden 15 bis 20 Jahren sei ein Beitritt deshalb unmöglich.



Denoch sprach sich Asselborn gegen einen Abbruch der Beitrittsgespräche mit der Türkei aus. Die Kommunalwahlen im vergangenen Jahr hätten gezeigt, dass es in dem Land eine große demokratische Bewegung gebe. Diesen Menschen müsse man Hoffnung geben.