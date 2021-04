Die Europäische Union und die Türkei beraten über eine Verbesserung ihrer Beziehungen.

Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel sind dazu nach Ankara gereist. Es ist das erste Treffen von EU-Spitzenvertretern mit dem türkischen Staatschef Erdogan seit einem Jahr.



Die EU will erreichen, dass sich die Türkei im Konflikt um Gas-Bohrungen im östlichen Mittelmeer kooperationsbereit zeigt. An dem Streit sind auch die EU-Mitglieder Griechenland und Zypern beteiligt. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder hatten der Türkei zuletzt eine verstärkte Wirtschaftszusammenarbeit und finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt.

