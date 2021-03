Die Europäische Union bemüht sich weiterhin um eine Verbesserung der Beziehungen zur Türkei.

Dazu wollen Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel in der kommenden Woche nach Ankara reisen. Ein EU-Sprecher teilte in Brüssel mit, unter anderm sei dort ein Treffen mit Präsident Erdogan geplant. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten der Türkei eine Ausweitung der Zollunion und Reiseerleichterungen in Aussicht gestellt. Auch zu weiterer Finanzhilfe für die Syrien-Flüchtlinge in der Türkei ist man bereit. Im Gegenzug erwartet die EU, dass sich die Türkei im Konflikt mit Griechenland und Zypern um die Gas-Bohrungen im östlichen Mittelmeer weiter kooperationsbereit zeigt.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.