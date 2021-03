Die EU hat die Türkei zu weiteren Schritten zur Entspannung des bilateralen Verhältnisses aufgefordert.

Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel betonten in einer Videokonferenz mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, eine Stärkung der Vertrauensbildung sei wichtig. Themen waren unter anderem der Konflikt zwischen der Türkei und den EU-Mitgliedern Griechenland und Zypern um die Ausbeutung bedeutender Gasvorkommen im Mittelmeer. Auch die Lage der Syrien-Flüchtlinge in der Türkei sei zur Sprache gekommen, hieß es in Brüssel.



Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen bei ihrem Gipfel kommende Woche unter anderem eine Bilanz der Beziehungen zur Türkei ziehen und den weiteren Kurs abstecken. EU-Diplomaten zufolge geht es um eine mögliche Ausweitung der Zollunion mit der Türkei und eine weitere Mitfinanzierung der Versorgung der rund 3,7 Millionen Syrien-Flüchtlingen in der Türkei durch die EU.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.