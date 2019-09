Der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Kilic ist in der Türkei wegen Präsidenten-Beleidigung angeklagt worden.

Die Oberstaatsanwaltschaft in Ankara stuft in ihrer Anklageschrift mehrere seiner Aussagen in einem Interview mit einer türkischen Zeitung vom Juli 2017 als beleidigend für Staatschef Erdogan ein. Kilic, der als Anwalt in Heidelberg tätig ist, wies die Vorwürfe zurück. Er habe niemanden beleidigt, doch die politische Auseinandersetzung müsse sein. Er habe noch nicht entschieden, ob er zur Anhörung reisen werde, sagte Kilic, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt.



Bisher liege kein Haftbefehl gegen ihn vor, doch sei eine Festnahme nicht auszuschließen. Den Angaben zufolge soll der Prozess Mitte Dezember in Ankara beginnen.