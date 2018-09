In der Türkei ist der ehemalige Chef der pro-kurdischen Partei HDP, Demirtas, zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden.

Ein Gericht in Istanbul habe ihn wegen einer Rede im Jahr 2013 der Terrorpropaganda schuldig gesprochen, berichtet der Sender CNN Turk. Der Filmemacher Avci wurde in dem Prozess wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Er soll der Gülen-Bewegung nahestehen, die für den Putschversuch von 2016 verantwortlich gemacht wird.