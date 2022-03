Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei den russisch-ukrainischen Verhandlungen in Istanbul. (dpa / picture alliance / Sergei Karpukhin)

Seufert sagte im Deutschlandfunk: Einerseits sei die Türkei ihren Verpflichtungen als NATO-Mitglied nachgekommen. Andererseits habe sich das Land aber bislang nicht an den Sanktionen des Westen gegen Russland beteiligt. Offenbar wolle der türkische Präsident Erdogan das Verhältnis zu Moskau nicht aufs Spiel setzen.

Türkei pflegt enge Partnerschaft mit Russland

Seufert betonte, die Türkei und Russland stünden wirtschaftlich und militärisch in einem engen Verhältnis. So habe die Türkei ein Raketenabwehrsystem in Russland gekauft. Zudem beziehe das Land 40% seiner Gas- und 25% seiner Öllieferungen aus Russland. Die Ukraine und Russland seien die Hauptimportländer der Türkei für Weizen, so Seufert weiter.

Kaum Kritik an Haltung der Türkei

Nach Darstellung Seuferts fiel die Kritik des Westens an der Haltung der Türkei bezüglich der Sanktionen gegen Russland bislang mild aus. Offenbar verfolge der Westen derzeit die Strategie, der Türkei einen gewissen Spielraum zu geben. Man hoffe, so die Führung in Ankara für sich zu gewinnen.

Nach einer ersten ergebnislosen Gesprächsrunde auf Ministerebene am 10. März in Antalya haben am Dienstag russische und ukrainische Vertreter in Istanbul erstmals direkt wieder miteinander verhandelt

