Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die neuen Regeln für Twitter, Facebook und andere soziale Medien in der Türkei kritisiert.

Eine Sprecherin sagte der Nachrichtenagentur dpa, das Gesetz sei der Versuch, eine deutlich stärkere Zensur durchzusetzen, als man sie bisher gesehen habe. Die türkische Regierung argumentiert dagegen, man folge dem Beispiel europäischer Länder wie Deutschland.



Das Parlament in Ankara hatte im Juli ein Gesetz verabschiedet, das soziale Medien einer schärferen Kontrolle unterzieht. Es umfasst verschiedene Regelungen. Seit heute gilt beispielsweise, dass Anbieter mit täglich mehr als einer Million türkischen Nutzern Niederlassungen in der Türkei mit einem türkischen Staatsbürger als Vertreter eröffnen müssen.



Der Cyberrechts-Aktivist Yaman Akdeniz sagte, Soziale Medien würden zum langen Arm der türkischen Justiz. Er empfehle keinem Anbieter, Geschäfte in einem derart feindlichen Umfeld zu machen.

