Zum Auftakt des Prozesses gegen den Grünen-Politiker Kilic wegen Präsidentenbeleidigung in der Türkei hat der Richter einen Fahndungsbefehl erlassen.

Kilics Anwalt sagte der Deutschen Presse-Agentur, damit solle eine Aussage seines Mandanten in der Türkei erzwungen werden. Kilic war zu der ersten Anhörung in Ankara nicht angereist. Er will seine Verteidigung in Deutschland vorbringen dürfen.



Die türkische Staatsanwaltschaft stuft in ihrer Anklageschrift mehrere Aussagen von Kilic in einem Interview mit einer türkischen Internetzeitung aus dem Jahr 2017 als Beleidigung von Staatschef Erdogan ein. Kilic, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft hat, gehörte von 2009 bis 2013 dem Bundestag an und arbeitet heute als Anwalt in Heidelberg.