Die Polizei in der Türkei hat in zahlreichen Städten mehr als 700 Menschen festgenommen.

Das Innenministerium in Ankara teilte mit, ihnen würden Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zur Last gelegt. Zuvor hatte die türkische Regierung der PKK vorgeworfen, deren Milizen im Nordirak hätten 13 entführte Staatsbürger exekutiert. Die PKK erklärte, die Menschen seien bei einem türkischen Bombenangriff getötet worden. Bei fast allen Opfern handelte es sich um türkische Soldaten und Polizisten, die 2015 und 2016 entführt worden waren.



Der Vorfall führte auch zu einer diplomatischen Verstimmung zwischen der Türkei und den USA, weil Washington die Tat zwar verurteilte, aber zunächst nicht eindeutig der PKK zuschrieb. Wenige Stunden später betonte aber auch die US-Regierung, PKK-Terroristen seien für die Tat verantwortlich.



Die türkische Armee geht seit vergangener Woche in der nordirakischen Provinz Dohuk gegen kurdische Stellungen vor.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.