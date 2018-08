Der türkische Finanzminister Albayrak hat den Banken des Landes Unterstützung in der Währungskrise zugesagt.

Die Regierung werde nicht zögern, der Branche zu helfen, sagte Albayrak in einer Schaltkonferenz mit mehr als 3.000 ausländischen Investoren. Er sicherte ihnen zu, dass die Regierung strenge Haushaltsdisziplin einhalten und Strukturreformen vornehmen werde. Einen Antrag auf Unterstützung beim Internationalen Währungsfonds sowie Kontrollen des Kapitalverkehrs schloss Albayrak aus. - Die türkische Lira hat seit Jahresbeginn rund 40 Prozent ihres Wertes im Vergleich zum US-Dollar verloren.



Bundesfinanzminister Scholz telefonierte mit Albayrak. Ein Sprecher sagte, Scholz habe in dem Gespräch das deutsche Interesse an einer wirtschaftlich stabilen Türkei betont. Zudem habe er seinen Kollegen für die zweite Septemberhälfte nach Berlin eingeladen. Albayrak ist der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Erdogan.