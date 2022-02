Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Dabei seien Ausbildungslager, Stützpunkte und Munitionslager getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Es gab zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern.

Die Angriffe richteten sich laut Ministerium gegen Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, im Irak und gegen die syrische Kurdenmiliz YPG. Beide werden von der Türkei als terroristische Gruppen eingestuft.

In Europa und den USA wird nur die PKK als Terrororganisation eingestuft. Die Kurdenmilizen in Syrien sind dagegen Verbündete der USA im Kampf gegen die Terrormiliz IS.

