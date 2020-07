In der Hagia Sophia in Istanbul findet heute wieder ein muslimisches Freitagsgebet statt.

An der Feier, für die massive Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, will auch der türkische Präsident Erdogan teilnehmen. Vor zwei Wochen hatte das Oberste Verwaltungsgericht des Landes in einer umstrittenen Entscheidung den Status der Hagia Sophia als Museum annulliert. Erdogan ordnete daraufhin die erneute Nutzung als Moschee an. Nach seiner Errichtung im sechsten Jahrhundert galt das Gebäude als bedeutendste Kathedrale der Christenheit. Es wurde zwischenzeitlich aber schon einmal in eine Moschee umgewandelt.



Zu dem Freitagsgebet werden mehr als eintausend Gläubige erwartet. Die Teilnehmer sollen wegen der Ansteckungsgefahr Masken tragen und den Mindestabstand einhalten. Gestern waren drei Imame für die Moschee ernannt worden.