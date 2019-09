Der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Kilic ist in der Türkei wegen Präsidentenbeleidigung angeklagt worden.

Kilic selbst teite mit, dass er sich im Dezember vor Gericht verantworten müsse. Ihm sei nicht bekannt, dass schon einmal ein deutscher Politiker in dem Land angeklagt worden sei.



Er hatte im Juli 2017 in einem Interview einer türkischen Zeitung mit Blick auf die Regierungsmitglieder das Wort "Vaterlandsverräter" verwendet. Diesen Begriff habe damals Präsident Erdogan selbst ständig benutzt, betonte der Grünen-Politiker. Die Anklage zeige, dass die Justiz in der Türkei zum "Unterdrückungsinstrument der Herrschenden" geworden sei. Die Anzeige hatte das Rechtsbüro des Generalsekretariats im Präsidialamt erstattet. Erdogan ist in der Klageschrift als Geschädigter aufgeführt.



Kilic hat nach eigenen Angaben noch nicht entschieden, ob er zu der Anhörung am 17. Dezember nach Ankara reisen wird. Bisher liege noch kein Haftbefehl gegen ihn vor, eine Festnahme sei jedoch nicht auszuschließen. Kilic besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Er saß von 2009 bis 2013 im Bundestag und arbeitet derzeit als Rechtsanwalt in Heidelberg.